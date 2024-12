Derby senese: Mazzola ospita Asta Taverne per la 14ma giornata di Eccellenza

Derby tutto senese, questo pomeriggio – start alle 14,30 – al campo sportivo Ceccarelli: il Mazzola, per la 14ma giornata del campionato di Eccellenza, ospiterà l’Asta Taverne.

"Per prima cosa, più che degli avversari, vorrei parlare della mia squadra – ha commentato alla vigilia del match l’allenatore biancoceleste Marco Ghizzani (nella foto) –. Una squadra che dal 5 agosto ha fatto vedere buone cose, alla quale non posso recriminare niente. I ragazzi si sono sempre allenati in maniera esemplare. Non siamo una schiacciasassi, ma una squadra compatta e convinta, poi il risultato può arrivare come no".

"Per oggi ho chiesto loro di scendere in campo con entusiasmo, gagliardi per fare nostra la partita – ha aggiunto il mister –. Il pareggio con la Lastrigiana? Se i giocatori, come i figli, si assillano senza spiegare un perché, i risultati non arrivano. Il calcio è come un’azienda: se non ti strutturi non centri gli obiettivi".

L’Asta, dall’altra parte, vuole vendicare la sconfitta con la Baldaccio Bruni. La settimana degli arancioblù è stata caratterizzata dall’arrivo di tre nuovi giocatori: "I primi giorni di dicembre sono stati caratterizzati delle novità dal mercato – ha detto il tecnico Stefano Bartoli –. I ragazzi nuovi hanno portato sicuramente entusiasmo, la squadra si è allenata bene. Rossini in mezzo al campo ci darà una mano per sostituire Capicchioni, alle prese con un lungo infortunio, poi con il direttore abbiamo deciso di integrare il reparto difensivo con Tognetti e Bonechi".

Sugli avversari. "Sarà una partita speciale perché è un derby cittadino – ha dichiarato Bartoli –. La partita avrà mille risvolti, sia sportivi che emotivi. Loro sono un’ottima squadra e lo stanno dimostrando".

A dirigere la partita sarà Guacchione, coadiuvato da Cerofolini e Azze-Elarab.