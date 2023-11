"Derby tra Sinalunghese e Asta Taverne: Umori Opposti"

È iniziata ieri la settimana che porta al derby tra Sinalunghese e Asta Taverne, previsto per domenica al ‘Carlo Angeletti’ di Sinalunga alle 14,30. I rossoblù per la prima volta si troveranno di fronte Brent e Bjorn Doka, passati la scorsa estate in arancioblù dopo essere cresciuti a Sinalunga e aver esordito in serie D. Percorso inverso invece per il mediano Salvestroni che dopo la promozione con l’Asta è passato al team di Pezzatini diventando un punto fermo dell’undici rossoblù. Le due squadre arrivano al match con umori diametralmente opposti: tre vittorie di fila per la Sinalunghese, cinque ko consecutivi per l’Asta Taverne.