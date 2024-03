Derby Zampata Cuoiopelli, Tuttocuoio ko

TUTTOCUOIO

0

CUOIOPELLI

1

TUTTOCUOIO (4-4-2): Carcani; Solari (33’ st Princiotta), Puleo, Sorbo, Severi; Papi, Fino (18’ pt Caggianese), Marcon, Remorini (33’ st Centonze); Rossi, Massaro. All. Sena.

CUOIOPELLI (4-3-1-2): Pulidori; Passerotti, Nardo, Lucaccini, Bagnoli; Regoli (19’ st Goh), Bianchi, Viola; Costanzo (12’ st Sgherri, 45’ st Lici); Benericetti (33’ st Brogi), Fantini (19’ st Pepa). All. Falivena.

Arbitro: Bruni di Siena.

Marcatore: 30’ st Viola.

Note: spettatori 200; espulso 33’ st Pulidori; ammoniti Massaro, Puleo, Pepa, Brogi; angoli 4 a 4 Ponte a Egola.

Il derby del Cuoio si tinge dei colori biancorossi. Quelli della Cuoipelli, che con il settimo successo esterno (1-0) ha complicato la vita alla capolista Tuttocuoio. A 5 turni dal traguardo che porta in Serie D i pontaegolesi, al secondo tonfo casalingo, sentono il fiato del Camaiore, salito a -4 (dove potrebbe essere agganciato dallo Zenith Prato, ieri fermato dal maltempo), e con i santacrocesi un punto ancora più sotto e provvisoriamente sul podio. Subito meglio la Cuoio come approccio. Il fraseggio più ordinato a centrocampo ha consentito alla squadra di Falivena di assumere un maggiore controllo sulla gara. Un destro ravvicinato di Benericetti murato dalla difesa di casa (24’) e un sinistro rasoterra e centralissimo di Costanzo (34’) sono stati poca cosa per impensierire sul serio Carcani. Seppur più sfilacciata, la manovra degli uomini di Sena – che ha perso capitan Fin dopo soli 18’ per infortunio - è stata se non altro più incisiva negli ultimi sedici metri. Prima Rossi ha tentato una girata da museo del calcio ma la palla è finita docile tra i guantoni di Pulidori (22’), quindi Massaro in acrobazia ha spedito alto un cross di Solari (31’) e infine lo stesso attaccante si è visto ribattere dal palo un destro preciso e velenoso a Pulidori superato (43’). Tutto sommato è stato un primo tempo godibile e divertente per i circa 200 presenti che hanno riempito la tribuna del Leporaia. Un raggio di sole ha accompagnato il secondo ingresso in campo, ispirando una maggior fluidità di manovra dei locali, più presenti e vicini al vantaggio con un tiro secco di Rossi sventato da Pulidori (16’). Costretta ad agire di rimessa, la Cuoio ha avuto più spazi dove infilarsi e trovato il gol partita: Benericetti ha scaricato il sinistro sul palo e Sorbo sulla ribattuta si è addormentato subendo l’anticipo vincente di Viola. Il finale è stato incandescente. Pulidori si è beccato due gialli-lampo lasciando la porta al baby Brogi (classe 2004) che è diventato l’eroe del derby sventando due palle-gol su Marcon e Massaro.

Stefano Lemmi