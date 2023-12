Designazione arbitri. Al ’Neri’ dirige. Luongo di Napoli

Nessun precedente con il Rimini, uno soltanto con il Gubbio. Sarà Fabio Rosario Luongo a dirigere i novanta minuti di venerdì sera al ’Romeo Neri’ tra romagnoli e umbri. Il fischietto della sezione di Napoli sarà assistito da Michele Piatti di Como e Cosimo Schirinzi della sezione di Casarno. Quarto uomo Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto. Luongo, come dicevamo ha arbitrato una sola volta il Gubbio, in Umbria la passata stagione, nello 0-0 tra la formazione di mister Braglia e la Virtus Entella. Intanto, i tifosi del Rimini possono mettersi in tasca il biglietto per l’ultima del girone d’andata acquistandolo in prevendita nello store del Rimini che si trova al ’Romeo Neri’, ma anche in tutti i consueti punti vendita sul territorio. Oltre che online, anche sul sito del club di Piazzale del Popolo. I botteghini, poi, saranno aperti il giorno del match.