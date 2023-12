Di Battista blinda i big del Rimini: "Morra e Pietrangeli sono incedibili"

È tempo di bilanci in casa Rimini, ma soprattutto di mercato. Dici mercato e scatta il momento del direttore tecnico dei biancorossi Antonio Di Battista. A lui il compito di ritoccare la squadra pensando in primis al girone di ritorno, ma anche guardando più lontano.

Direttore, prima è il caso di fare un bilancio di quello che è stato sin qui.

"Dopo Pontedera siamo passati dal baratro alla rinascita. Siamo stati bravi in quel momento a fare punti. Non era facile da ultimi in classifica e con tanta pressione addosso. Merito del mister che è stato capace di dare coesione a un gruppo che prima non l’aveva".

Si riferisce alla fase difensiva?

"Da quel punto di vista abbiamo trovato una compattezza importante che abbinata alle qualità del nostro reparto avanzato ci ha permesso di risollevarci".

Il segreto?

"Abbiamo iniziato a giocare di più di squadra. In serie C, molto più che in A e B, conta la mano dell’allenatore".

E come la mettiamo con il mercato di riparazione?

"Da gennaio, dal girone di ritorno inizia un altro campionato. A gennaio è difficile operare sul mercato, ma cercheremo di migliorare tutti i reparti".

Quando dice migliorare a cosa si riferisce?

"Non cambieremo per cambiare perché non avrebbe senso. Se ce ne sarà l’opportunità punteremo a migliorare il livello di qualità e affidabilità".

Ci saranno molte uscite? Soprattutto pensando agli under?

"Ci sono evidentemente giovani che non hanno trovato troppo spazio nella prima parte di campionato e che meritano di avere, magari, una chance altrove".

Pensa a qualcuno in particolare?

"A Passador, Bouabre e Selvini. Tutti giocatori di assoluta prospettiva che, per un motivo o per l’altro, qui non hanno avuto tante occasioni di scendere in campo".

Pensando agli under arrivati la scorsa estate, cosa non ha funzionato?

"Siamo partiti tardi e molti nostri potenziali obiettivi si erano già accasati. Ma tanti di quelli che sono arrivati hanno fatto bene. Penso a Leoncini, a Lepri e Iacoponi".

Minutaggio e contributi. Qual è la linea che seguirete nel girone di ritorno?

"La stessa di inizio stagione. Diciamo che in corso d’opera, poi, vista la posizione di classifica, abbiamo lasciato la scelta a mister Troise. Ma l’idea è quella di seguire la strada del minutaggio. Cosa che, peraltro, nel terzo blocco già succedeva".

Gli over? C’è qualcuno in partenza?

"Stiamo valutando la posizione di Allievi che è fuori lista dall’inizio della stagione".

Morra, Pietrangeli, Lamesta: li avete blindati?

"Restano tutti al proprio posto. Per quel che ci riguarda sono incedibili, anche se nessuno ufficialmente ha bussato alla nostra porta".

Cosa dice di Mora del Pescara?

"Pura fantasia giornalistica".