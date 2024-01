DI DONATO IN GOL. Vince il Rapagnano. Raggiunta l’Aurora Treia

Rapagnano

0

Aurora Treia

1

: Innamorati; Keci, Sako, Biancucci, Bitti; DI Donato (84’ Marinelli, 93’ Vallati), Rapacci, Corradini (75’ Facciaroni); Macchini (78’ Hihi), Polozzi (65’ Scriboni); Marcoaldi.

AURORA TREIA: Cartechini; Marchetti, Palazzetti, Filacaro, Armellini (65’ Massimi); Pucci, Petruzzelli, Ghannoui; Cardinali (46’ Cela), Ferreyra, Cervigni.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Rete: 15’ Di Donato.

Note: espulso al 92’ Innamorati.

Sconfitta pesante a livello di classifica per l’Aurora Treia sconfitto nello scontro salvezza in casa del Rapagnano. A decidere l’incontro è la rete al 15’ di Di Donato che beffa Cartechini direttamente da calcio d’angolo, complice anche l’incertezza del portiere. I biancorossi provano a recuperare il risultato, ma il tiro di Ferreyra centra in pieno la traversa. Nella ripresa padroni di casa che vanno più volte vicini al raddoppio, ma non riescono a sfondare. L’Aurora Treia resiste e nel finale ci prova con un gran tiro di Pucci, ma Innamorati si distende e para.