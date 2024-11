Di Paola out nella gara con gli umbri. La Robur fa i conti con troppe assenze

Brutte notizie in arrivo per la Robur: Gabriele Di Paola (nella foto), già indisponibile sabato scorso per la trasferta di Terranuova Bracciolini, ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro e ha già iniziato il suo percorso di recupero. Questo significa che il terzino sinistro dovrà rimanere ancora fermo. Un’assenza pesante per l’economia della squadra, considerando che il numero 23 bianconero, al netto di problemi fisici, è stato il 2005 che ha trovato maggiore continuità in questa prima parte di stagione, meritatamente. Un punto cardine, insomma, dello scacchiere bianconero. Senza Di Paola la soluzione più plausibile è la conferma, di Ricchi, seppur over, sulla corsia mancina. Le quote allora, dando per scontato il rientro del 2006 Stacchiotti, assente sabato causa febbre (come il capitano Bianchi), tra i pali, potrebbero essere Morosi (2004) a destra della linea difensiva e Pescicani (2005) a centrocampo, salvo che lo staff non voglia dare ancora fiducia a Zichella (2005), con Farneti o Hagbe (entrambi 2004) in mediana. Poi c’è il giovane della Juniores Calamai, classe 2007, pronto dire ancora la sua tra i grandi dopo il debutto in terra aretina. La situazione, a fronte di tante assenze, non è di certo semplice in un campionato in cui l’utilizzo degli under è obbligatorio. Sì, perché al di là del positivo ritorno in campo di Giannetti, l’infermeria continua a essere piuttosto affollata: Di Gianni, Tirelli e Fort proseguono nel proprio percorso personalizzato di recupero e il loro rientro non è ancora vicino, mentre Candido è ancora alle prese con la polmonite e non sarà nuovamente a disposizione. Per la sfida di domenica con la Fulgens Foligno, rientrerà però l’emergenza in difesa: Achy sarà di nuovo abile e arruolabile, dopo aver scontato la giornata di squalifica inflittagli dalla giustizia sportiva, dopo l’espulsione in Siena-Sangiovannese. Il numero 4 bianconero tornerà ad affiancare Cavallari al centro della linea. La squadra, in vista della partita del Franchi, quella che dovrà essere del pronto riscatto e della ripartenza, ha ripreso ieri la preparazione all’Acquacalda: la sessione di lavoro ha visto l’intera rosa dedicarsi ad un lavoro volto a migliorare la condizione fisica, attraverso degli esercizi con e senza palla, per poi concludere con la tradizionale partitella di fine allenamento.