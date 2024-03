"Diavoli Neri Gorfigliano sempre in testa: nove punti di vantaggio sulla Montecarlo, il campionato si avvicina alla fase decisiva" La capolista Diavoli Neri Gorfigliano allunga il suo vantaggio vincendo contro il Fornaci, mentre Montecarlo pareggia. Il Barga perde in casa. Il campionato si ferma per le festività pasquali, con la ripresa prevista per il 7 aprile.