Dicembre a tutto gas fra campionato e quarti di finale

La vittoria del Curi riscrive il calendario dell’Arezzo. Se il mese di novembre è stato una sorta di banco di prova per cercare l’allungo, il mese di dicembre sarà a dir poco ricco di impegni tra Coppa e campionato. Si parte lunedì prossimo con l’arrivo al Comunale della Virtus Entella, per una partita da sapore speciale per Chiosa e Settembrini, ma anche Cutolo. Oggi tra le fila degli amaranto ma in passato con quella dei liguri in serie B e Lega Pro. Complice il recente passo falso della capolista Pescara, l’Entella arriverà ad Arezzo con soli tre punti di ritardo dal primato e quindi con l’ambizione di mettere a segno l’aggancio. Subito dopo per l’Arezzo il derby toscano con la Lucchese al Porta Elisa. I rossoneri, vicini alla zona rossa, di Giorgio Gorgone ed Emiliano Testini, in passato in maglia amaranto. Al Porta Elisa ci sarà anche Catanese, pronto al primo incrocio da ex, ceduto lo scorso settembre nelle ultime ore di mercato. Quindi l’ultima giornata del girone di andata sarà con la Pianese al Comunale. Una neopromossa con un solo punto di ritardo rispetto all’Arezzo. Prima di mandare in archivio il 2024 e iniziare il 2025 in casa (il 5 gennaio c’è la Vis Pesaro) l’Arezzo sarà di scena a Campobasso contro Piero Braglia, adesso ha due punti in meno rispetto al Cavallino e una gara da recuperare. Nel mezzo la partita di Coppa contro bomber Lescano e l’ex Sabatino il 18 dicembre. Prima di arrivare a scaratre i regali sotto l’albero ecco un bel tour de force da non fallire per restare in linea con i programmi.