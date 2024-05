Dierna traccia la strada del FollonicaGavorrano: "Ricaricare le pile per puntare alla Coppa Italia"

Settimana di scarico in casa Follonica Gavorrano. Dopo la sconfitta nella semifinale playoff di serie D col Tau la squadra deve ricaricare le pile in vista del doppio confronto di Coppa Italia previsto nelle prossime due domeniche. "Abbiamo dato tutto, tutto l’anno – spiega il capitano Emilio Dierna –. Abbiamo poco da rimproverarci. C’è stato un bel percorso, magari ci meritavamo una gratificazione in più. Col Tau abbiamo avuto difficoltà, ma andiamo avanti perché dobbiamo ricaricare le pile per la finale di Coppia Italia". Domenica prossima infatti ci sarà la trasferta a Trapani per l’andata. "Ancora eravamo concentrati sul campionato, era anche alla nostra portata. Siamo mancati nel momento cruciale. Ora ci concentriamo sulla Coppa Italia, vogliamo regalare la soddisfazione alla proprietà – chiude Derna – ma dobbiamo ritrovarci. Abbiamo avuto qualche criticità nel reparto offensivo, e dobbiamo continuare a lavorare così. Possiamo toglierci ancora delle soddisfazioni. A volte serve uno schiaffo per rialzarci".