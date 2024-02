Dilettanti. Anticipo dell’Azzurra Colli che oggi riceve la Maceratese

Un weekend decisamente chiave in Eccellenza e Promozione con tante gare da tenere sotto osservazione. Anticipo interessante in Eccellenza con l’Atletico Azzurra Colli che oggi riceve la visita della Maceratese, in serie positiva e vogliosa di accorciare le distanze (al momento sei punti) dalla vetta della classifica; Colli invece per cercare un successo che riapra la corsa ala salvezza. In Promozione tutte in campo oggi con il Monticelli che ospita il Porto Sant’Elpidio, la sfida salvezza tra Palmense e Montegranare, l’Atletico Centobuchi che si vuole confermare in alto con la sfida casalinga al Corridonia mentre la Sangiorgese cerca di ripartire affrontando in trasferta l’Appignanese e il Monticerlli che che ospita invece il Porto Sant’Elpidio in un match equilibrato. Ecco il quadro completo delle gare

Eccellenza. Atletico Azzurra Colli-Maceratese. Domani: Castelfidardo-Chiesanuova, Ksport Montecchio-Monturano, Montegiorgio-Urbino, Montegranaro-Osimana, Sangiustese-Jesina, Tolentino-Montefano, Urbino-Civitanovese

Promozione B. Elpidiense Cascinare-Cluentina, Monticelli-Porto Sant’Elpidio, Appignanese-Sangiorgese, Atletico Centobuchi-Corridonia, Aurora Treia-Vigor Castelfidardo, Casette Verdini-Trodica, Matelica-Potenza Picena, Palmense-Rapagnano

Prima Categoria. Girone C: Pinturetta-Elfa Tolentino. Girone D: Afc Fermo-Offida, Castoranese-Real Eagles Virtus Pagliare, Centobuchi-Grottammare, Comunanza-Piceno United, Cuprense-Piane Mg, Real Montalto-Castel di Lama, Futura 96-Real Elpidiense, Montottone-Azzurra Sbt,

Seconda Categoria. Girone E: Porto Potenza-Casette D’Ete. Girone G: onte San Pietrangeli-Tirassegno, Mandolesi-Valtesino,Vis Faleria-Recreativo Pse, Avis Ripatransone-Invictus, Gmd Grottammare-Usa Fermo, Grottazzolina-Campofilone, Montefiore-Petritoli, Pedaso-PonzioGiberto Girone H: Acquasanta-Maltignano, Agraria Club-Monteprandone, Audax Pagliare-Croce Casale, Castignano-Atletico Porchia, Forcese-Piazza Immacolata, Santa Maria Truentina-Olimpia Spinetoli, Venarottese-Jrvs Ascoli, Vigor Folignano-Acquaviva.

Roberto Cruciani