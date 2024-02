Dilettanti. Cardinali fa 200: pari in extremis con la Fortis e la festa per lo storico traguardo

Un gol pesantissimo sia per la propria squadra che a livello personale. È quello che Andrea Cardinali (nella foto), classe 1988, inseguiva ormai da alcune domeniche, da quando aveva raggiunto quota 199 gol in carriera. Un cammino con i colori dell’Arno Laterina in Promozione, passando per l’Aquila Montevarchi in Seconda categoria, poi Faellese, Ideal Club Incisa, la lunga parentesi con la Fulgor Castelfranco, con i gradi capitano, una promozione e la solita pioggia di gol per poi ripartire post Covid dalla Grevigiana per poi fare ritorno alla Faellese, in Terza categoria.

Con la squadra biancazzurra ha lottato anche nella finale di coppa contro la Fortis, persa di misura. E poi domenica ecco di nuovo la Fortis davanti, in quel di Faella. Una partita chiusa sul punteggio di 2-2, dove gli aretini di Latorraca attaccano, vanno in vantaggio ma vengono ripresa e il gol che decreta il 2-2 è proprio di Andrea Cardinali che ha così modo di fare festa doppia. La prima ovviamente per la propria squadra che ottiene così un punto prezioso, la seconda a livello personale per quella rete che vale il gol numero 200 in carriera. Per l’occasione ecco anche una maglia speciale con dedica "ai miei fratelli Stefano e Marco esempi costanti nella mia vita".