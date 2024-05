Dilettanti. Cavezzo punta su mister Venturato. Il Ganaceto giocherà alla Madonnina

Restano da assegnare le ultime panchine nei dilettanti modenesi. In Promozione a San Felice resta forte la candidatura di Raffaele Pizzo dalla Juniores, in Prima categoria è ormai fatta per l’arrivo di Fabio Venturato sulla panchina del Cavezzo, con l’ex tecnico delle giovanili del Mantova che ha lavorato a San Prospero col ds Gelati. A proposito della Vis, dopo l’addio dei ds Alboresi e Gelati dovrebbe essere il vice presidente Nicola Cestari a prendere in mano la parte tecnica, con mister Barbanti che rimane l’opzione principale se combaceranno i programmi. Il Ganaceto al 99% giocherà in Promozione al campo ’Rognoni’ della Madonnina, intanto il tandem Zannoni-Virgilio ha piazzato le conferme di Poli, poi Gianelli, Cavani, Bozzani, Accettone, Mecorrapaj e Goldoni, l’attaccante Ghedini è andato alla Solierese che ha preso anche il centrocampista Bozzini del San Damaso. Il Colombaro ha preso la punta Cataldo dal Baiso. Il colpo è quello in Prima dello Spilamberto con Mohamed Tourè (’98), autore di 28 gol con il San Damaso dopo i 15 dell’anno precedente. La Mirandolese si sistema fra i pali con Simone Calanca (‘97), dalla Quarantolese. Altri 5 volti nuovi per il Maranello tutti dai cugini del Real: il portiere Francesco Orlandi (’98), i difensori Simone Tognin (2000) e Mattia Seghizzi (’99) e le punte Gabriele Leto (2004) e Davide Annovi (2001). In Seconda la Spezzanese ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante ex Ubersetto Luca Toro (’92).

Spareggi. Smile-Sannazzarese domenica alle 18,30 a Collecchio.

d.s.