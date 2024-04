Dilettanti, coppa terza. Il trofeo al Levizzano. Decide Bevere

monari nasi

0

levizzano

1

MONARI NASI: De Stefano, Shanableh (55’ El Maidi), Ori (55’ De Vitis), Papazzoni (91’ Mazzoni), Gisoldo, Casali, Remigio, Mezzetti, Paltrinieri, Vezzani (82’ Gargano), Bompani (82’ Paglialarmi). A disp.: Montosi, Bosi A., Bosi S., Vincenzi. All. Zanfi

LEVIZZANO: Bonfatti, Sirotti, Pello, Millemaci (88’ Vaiasinni), Vernelli, Vincenzi, Rahmouna, Bevere, Calaiò (65’ Tawiah), Audino (43’ Parmiggiani), Siligardi (82’ Marino). A disp.: Vandelli, Colombini, Fantini, Roberti, Vecchi. All. Giacobazzi

Arbitro: Lobresca di Modena Reti: 64’ (rig.) Bevere

Note: spettatori oltre 200, ammoniti: Bevere

Un calcio di rigore a metà ripresa di Bevere regala al Levizzano la finale della Coppa di Terza Città di Modena sulla Monari Nasi al termine di una gara tutto sommato equilibrata. Ora la squadra di Giacobazzi sarà inserita nel secondo gruppo di aspiranti al ripescaggio in Seconda assieme alle altre 8 vincenti delle Coppe provinciali (saranno ordinate per primo criterio in base alla posizione nella classifica del proprio girone in campionato), ma davanti ci sono le 14 che vinceranno le finali playoff.