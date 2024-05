Dilettanti. Domani ultima giornata con i verdetti

Domani si concludono i campionati dilettanti. La prima classificata in ogni girone di tutti i campionati, dall’Eccellenza alla Seconda, sarà promossa, l’ultima retrocede. Per play off e play out vale la forbice di punti. Ai play off prendono parte le squadre dal secondo al quinto posto. Se però fra le due squadre che si devono incontrare ci sono 10 o più punti di differenza la partita non si disputa e si qualifica chi ha il migliore piazzamento, seguirà poi la finale del girone e una o più partite di spareggi regionali. Stessa regola per i play out con la quintultima contro la penultima e la quartultima con la terzultima e si gioca se la forbice dei punti di distacco fra le due squadre non sono 10 o di più. Le due perdenti retrocedono direttamente alla serie inferiore. Una particolarità riguarda la casistica che se fra la seconda e la terza squadra in classifica ci sono 10 o più punti di distacco in tal caso non si disputano i play off e la seconda va direttamente alle finali regionali con le altre squadre vincitrici dei play off nei rispettivi gironi. Play off e play out saranno disputate in gara unica.