Dilettanti, Eccellenza. Iori manda il Terre a -6 dalla vetta. Respinto il ricorso di Tonarini

terre di castelli

1

zola

0

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj (13’st Cornia), Hajbi, Bruno (21’st Pampaloni), Pigozzi (32’st Hoxha), Stanco (21’st Iori), Malo, L. Esposito. A disp. Auregli, Ferrari, Sakaj, E. Esposito, Prandini. All. Domizzi

ZOLA: Roccia, Minelli, Gamberini (43’st Cirasella), Kourouma, Mannarino, Mat. Marchesi, Marzillo (32’st Barbieri), Mar. Marchesi, Oulai (24’st D’Apote), Nanetti (7’st Gilli), Andrejic. A disp. Maiella, Di Giulio, Rimondi, Cugino, Zattini. All. Frigieri.

Arbitro: Manassero di Piacenza

Reti: 35’st Iori Note: ammoniti Oulai, Gamberini, Mannarino

Servono 80 minuti di assedio al Terre di Castelli per piegare lo Zola e accorciare a -6 dalla capolista Cittadella. All’8’ palo di Carta su assist di Stanco, al 18’ 18’ Dembacaj di testa manda fuori, al 29’ altro legno (traversa) di Carta da angolo, ci provano anche Bruno, Stanco e Malo. Nella ripresa al 17’ miracolo di Roccia su Stanco, poi Domizzi mette Iori che a 10’ dalla fine con un eurogol sblocca la gara e poco dopo di testa sfiora il 2-0. All’88’ brivido con la traversa di Gilli, che però era in offside. Al 90’ diagonale di Malo di poco out.

Fonda. La Corte d’Appello del Crer ha respinto il ricorso presentato dalla Fonda Pavullese contro la squalifica fino al 29 agosto 2028 del portiere Nicola Tonarini dopo che l’arbitro ha confermato la sua versione, confermate anche lo 0-3 a tavolino, i 500 euro di ammenda e le 2 giornate a Basmakh.

Stasera. In Promozione alle 20,45 United Carpi-Castelnuovo (a San Prospero), alle 21 Baiso-Vezzano.