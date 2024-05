Dilettanti. Ecco le sfide in programma oggi

Saranno dunque Portuali Ancona e Atletico Centobuchi a sfidarsi nel prossimo weekend in gara unica e campo neutro nella finalissima che mette in palio un posto nell’Eccellenza edizione 2024-2025. la formazione dorica si è imposta al Del Conero 3-2 nei confronti del S.Orso nella finale playoff del girone A. Successo interno anche per l’Atletico Centobuchi che, sul sintetico di Martinsicuro, si è imposto 2-0 nei confronti della Vigor Castelfidardo. I gol del successo del Centobuchi portano la firma di Giorgio Galli (44 anni) nella prima parte di gara per il vantaggio, mentre la rete della sicurezza è stata realizzata da Gianmarco De Cesaris. In Prima categoria salta totalmente il fattore campo nei playout. Nel girone C colpo esterno della Pinturetta che si impone a Cingoli con i gol di Conte e Raffaeli e si prende la salvezza. Doppio blitz anche in Prima D: la Castoranese vince 1-0 in casa dell’Offida con il gol di Neri mentre la rete di Zancocchia consegna la salvezza alla Real Elpidiense in casa del Piane Mg. In Seconda G la finale playoff sarà Pedaso-Grottazzolina mentre retrocede il Gmd Grottammare dopo il ko in casa del Mandolesi. Infine nel girone H la finale playoff sarà Vigor Folignano-Aduax Pagliare, quest’ultima ha superato di misura la Venarottese mentre retrocede in Terza categoria il Maltignano battuto dal Croce Casale.

Promozione B. Finale Play-Off: Atltetico Centobuchi-Vigor Castelfidardo 2-0.

Prima Categoria. Girone C. Play-Out: San Francesco Cingoli-Pinturetta 0-2. Girone D. Grottammare già agli spareggi finali. Play-Out: Offida-Castoranese 0-1, Piane Mg-Real Elpidiense 0-1.

Seconda Categoria. Girone G. Play-Off: Grottazzolina-Monte San Pietrangeli 2-2. Finale Play-Off Pedaso Grottazzolina. Play-Out: Mandolesi-Gmd Grottammare 2-1. Girone H. Play-Off: Audax Pagliare-Venarottese 1-0, finale Vigor Folignano-Audax Pagliare. Play-Out: Croce Casale-Maltignano 1-0.