DILETTANTI. Esonero allenatori cambia la regola. Nuovo termine per tornare in panchina La Figc, Aiac e Lnd hanno raggiunto un'intesa: gli allenatori esonerati entro il 30 dicembre possono firmare con una nuova squadra, purchè in un campionato diverso. Notifica dell'esonero entro il 30 dicembre obbligatoria.