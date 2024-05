Dilettanti. Formigine, spunta un imprenditore. Colombaro, colpo Bernardo in attacco

Come raccontato ieri sono giorni decisivi per il futuro del Formigine, con un imprenditore formiginese che sta lavorando per vedere se ci sono i presupposti per rilevare la società dal presidente Masi, come conferma l’ex ds Gabriele Castelli. "C’è un giovane imprenditore – spiega – formiginese doc, che ha giocato nelle giovanili del Formigine che mi ha da sempre manifestato la sua voglia di mettersi in gioco col Formigine nel caso in cui Masi avesse pensato a cedere la società. Per questo, dopo aver avuto conferme su una possibile apertura di un dialogo, l’ho messo in contatto col dg Arginelli e si sono parlati. La condizione essenziale però è quella di trovare altri tre o quattro soci che lo affianchino nella nuova avventura, nella quale mi è stato chiesto di fare il direttore sportivo. Vedremo nei prossimi giorni se si verificheranno questi presupposti". Intanto in Promozione il patron Gian Lauro Morselli si è riservato ancora qualche giorno per decidere il futuro della Cdr Mutina, ma l’opzione che in queste ore sembra aver preso il sopravvento è quella che porta verso la scelta di Pier Francesco Pivetti come direttore sportivo e di Andrea Paganelli, reduce dal salto in Eccellenza con l’Arcetana, come allenatore. Il Monteombraro dopo la conferma di mister Fanti e del suo staff al completo, arrivano anche quelle del portiere Ferrone, dei difensori Feraco e Hinek e del centrocampista D’Antini. Altro colpo per il Colombaro: ecco bomber Andrea Bernardo (‘93) dal Casalgrande ed ex Polinago e Maranello, confermato il guardiano Tosi per il terzo anno di fila.

Promozione. Anche se le 4 partecipanti sono già certe del ripescaggio, oggi alle 16,30 si giocano le semifinali regionali Bobbiese-Solarolo (a Rubiera) e Arcetana-Faenza (a San Giorgio di Piano), domenica 19/5 la finale.

Prima. Si giocano i quarti regionali (18,30) in gara secca con supplementari e rigori in caso di parità: Smile-Sorbolo, Sannazzarese-Masone, Valsetta Lagaro-Riccione e Edelweiss Jolly-X Martiri. Le semifinali il 26/5, la finale l’1/6: la vincente è promossa d’ufficio, poi ci sono 7 posti ripescaggio certi, uno va al Colombaro vincente di Coppa, poi nell’ordine alla perdente della finale, alle due perdenti delle semifinali e alle 4 sconfitte nei quarti, messe in odine per ogni ’scalino’ in base a piazzamento in stagione e media punti. Lo Smile è la terza migliore delle 8 (dietro a Riccione e Sannazzarese) e quindi già certa anche se perde oggi del ripescaggio.

Davide Setti