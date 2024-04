Dilettanti. Il Castelnuovo ha scelto. Casagrandi dopo Consoli

Anche se non si sono ancora chiusi tutti i campionati, arrivano le prime indiscrezioni sulle panchine dei dilettanti. In Promozione dopo 11 anni si chiude con l’ultima gara (ininfluente per la classifica) di domenica l’avventura di Roberto Consoli al Castelnuovo, protagonista di una salvezza in tranquillità in Promozione. La società biancazzurra ha già scelto il successore, manca solo l’ufficialità: si tratta di Marco Casagrandi (già vice di Consoli a Castelnuovo) reduce dalle 5 ottime stagioni al timone del Solignano, con vittoria della Seconda nel 2020 e 4 salvezze in Prima categoria, l’ultima festeggiata proprio domenica scorsa dopo il pari con l’Ubersetto.

