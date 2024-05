Dilettanti, il mercato. Ganaceto forza 4, Ficarelli-Mirandolese

Ganaceto protagonista in Promozione sul mercato. Il duo composto dietro le quinte da Alessio Celeste e Nicola Zannoni mette a segno 4 colpi di spessore: dal Casalgrande vestiranno il biancoverde l’attaccante Luigi Feninno (’95, ex Formigine, Fiorano e Solierese, in foto) e il difensore Alessandro Morselli (2002), dal Colombaro ecco l’altra punta 2001 Davide Dapoto, in gol 7 volte con gli orange e lungo a Fiorano, mentre l’ultimo innesto in ordine di tempo è quello in mediana di Enrico Paoli (‘96), l’anno scorso in Promozione fra Castellarano prima e Sporting Scandiano poi, che torna alla corte del tecnico Virigilio e del suo "padre calcistico" Zannoni che lo hanno lanciato ai tempi della Pgs Smile dove ha giocato per 5 anni dal 2018 al 2023. Saluta i "ganagalacticos" invece il difensore ’96 David Pastorelli, che dopo 7 anni in biancoverde (era arrivato nel 2017 dal Campagnola) cambia casacca e ha varie offerte di Promozione. In casa Cdr Mutina ancora non ci sono ufficialità, ma solo rumors di radiomercato che vanno verso Arceto, dove piace il difensore Marco Muratori (’93) ex Formigine, Cittadella e Castellarano, in uscita invece hanno richieste Corbelli e Farina e potrebbero cambiare casacca Guilouzi, Montorsi e Shehu. La Pieve ha annunciato l’arrivo dal San Felice di Andrea Iazzetta (’95). Il Fiorano ha confermato i centrocampisti Canalini e Olmi e il difensore Hadine, promosso dalla juniores l’attaccante Neri autore di 13 reti. Altro colpo del Colombaro che in attacco. Mette dentro Cristiano Francioso (’99): due anni fa a Colombaro aveva segnato 13 reti, l’anno scorso sono stati 6 i timbri al Fiorano. Il Monteombraro ha confermato Enrico Bigi e dopo Naini prende anche il difensore Luca Ognibene, 2000, dal Montefredente. In Prima il colpo di giornata è della Mirandolese, col ds Guerzoni che dopo Calanca, Bonaccio e Palmieri ha chiuso anche per Stefano Ficarelli, difensore ’90 reduce dal salto in Promozione con la Centese che ha vestito anche le maglie fra D ed Eccellenza di Fiorano, San Felice e Castelfranco fra le altre. Terzo innesto per lo Spilamberto che annuncia il centrocampista ‘99 Andrea Petrella dalla Vis San Prospero, dove ha messo a referto 2 gol e 8 assist. Il Maranello conferma il difensore Ogbeide. Il centrocampista Raia ex Spilamberto cerca squadra. In Seconda l’Ubersetto conferma il difensore Di Bernardo, che sarà il nuovo capitano, e il centrocampista Francesco Pio Pezzella. Al Real Maranello Antonio Rubicondo è il nuovo allenatore, promosso dalla Juniores, mentre Maurizio Boilini è il nuovo ds, con Maurizio Predieri nel ruolo di collaboratore.

Davide Setti