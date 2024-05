Dilettanti. In campo oggi la finale playoff

Inizia l’ennesimo weekend di gare decisamente molto importanti nel panorama dilettantistico regionale. Non tante gara ma tutte estremamente importanti, per i rispettivi obiettivi delle squadre. Tutto fermo al momento in Eccellenza che ha chiuso la fare regionale ed ora si attende solo che la prossima settimana prenda il via il percorso del Castelfidardo negli spareggi nazionali, a partire dal doppio impegno contro i laziali dell’UniPomezia. Ma tanto c’è da dire e da raccontare dalla Promozione alla seconda categoria. Iniziamo proprio dalla Promozione con i due gironi che vivranno le rispettive finale playoff. Nel girone A c’è la finale appunto tra Portuali Ancona e S.Orso che si giocherà nell’affascinante scenario del Del Conero. Ma grande attenzione nel girone B per l’omologa sfida tra Atletico Centobuchi e Vigor Castelfidardo, si gioca al comunale di Martinsicuro che ha visto tutte le gare casalinghe della squadra di mister Salvatore Fusco. E’ la sfida più attesa tra i padroni di casa che hanno chiuso al secondo posto e la Vigor Castelfidardo terza forza del campionato: parità al novantesimo che porterà ai supplementari, dove ancora la parità premierebbe invece la squadra di casa che staccherebbe il pass per lo spareggio con la vincente dell’altro girone, in palio l’Eccellenza. Ecco il quadro completo delle gare

Promozione B. Finale Play-Off: Atltetico Centobuchi-Vigor Castelfidardo.

Prima Categoria. Girone C. Play-Out: San Francesco Cingoli-Pinturetta. Girone D. Grottammare già agli spareggi finali. Play-Out: Offida-Castoranese, Piane Mg-Real Elpidiense.

Seconda Categoria. Girone G. Play-Off: Petritoli in finale, Grottazzolina-Monte San Pietrangeli. Play-Out: Mandolesi-Gmd Grottammare. Girone H. Play-Off: Vigor Folignano in finale, Audax Pagliare-Venarottese. Play-Out: Croce Casale-Maltignano.

Roberto Cruciani