Dilettanti: in Prima categoria da oggi si torna in campo, spicca Maior-Lunano. Eccellenza: l’Urbino si assicura Tagnani. Mercato: la Falco si assicura Ugolini e Smacchi

La Prima categoria riparte dalla quattordicesima giornata. Cinque gli anticipi in programma sabato pomeriggio. A guidare la classifica l’Avis Montecalvo, in seconda piazza (a meno 7) la Nuova Real Metauro e il Lunano, al terzo posto (a meno 12 dalla capolista) l’Audax Piobbico. Fanalino di coda di una graduatoria già sgranata l’Usav Pisaurum. Intasata anche la zona playout. Il Lunano e la Nuova Real Metauro sono le uniche imbattute del girone. Le gare di domani.

Maior-Lunano. Si gioca al Comunale di Montemaggiore alle ore 14,30. "Con la Maior – dice il direttore sportivo del Lunano Matteo Dominici – sarà una partita molto dura, è una buona squadra che arriva da diversi risultati utili consecutivi, Nel loro organico sono presenti diversi giocatori di livello Sarà sicuramente una battaglia, come del resto per tutte le partite del girone, non esiste una partita facile o una difficile, sono tutte molto dure. Il nostro mister ha preparato la partita con i ragazzi, vedremo in campo quale sarà il risultato".

Mercatellese-Peglio. Qui si scende in campo al Comunale di Mercatello sul Metauro alle ore 14,30. "La partita con il Peglio sarà una partita molto difficile – osserva l’allenatore della Mercatellese Emiliano Cappelli – tra l’altro è un derby molto molto sentito, avremo purtroppo delle defezioni, ci mancheranno quattro giocatori ma sono convinto che chi scenderà in campo farà ampiamente il suo dovere e non farà rimpiangere gli assenti. Sarà una gara tosta, spero in una bella partita e che il pubblico si possa divertire".

Osteria Nuova-Usav Pisaurum. Si gioca al Comunale di Osteria Nuova alle ore 14,30. Il presidente dell’Osteria Nuova Luigi Cocchi così presenta la gara: "Ricominciamo con una partita casalinga molto ostica in quanto affronteremo l’Usav Pesaro attualmente ultima in classifica ma che farà di tutto per risollevarsi in questa seconda parte del campionato. Noi ci siamo allenati bene durante la sosta e vorremmo ripartire con il piede giusto. Non abbiamo fatto alcun movimento di mercato in quanto siamo consapevoli di aver un buon organico che speriamo continui a darci le soddisfazioni che fino a questo momento ci ha dato. Approfitto per fare i migliori auguri per il nuovo anno a tutte le squadre di questo avvincente campionato".

Real Altofoglia-Nuova Real Metauro. Si gioca al Comunale di Belforte all’Isauro alle ore 14,30. "Gara tosta per noi – sottolinea alla vigilia della partita il direttore sportivo della Nuova Real Metauro Andrea Berloni –, perché il Real Altofoglia è una team ben allenamento, che sa stare bene in campo ed è composto da giocatori di categoria anche superiore e con tante esperienza alle spalle. Riguardo noi abbiamo qualche defezione, vedi gli squalificati Bracci e Serafini, qualcun’altro lamenta postumi influenzali, ma i sostituti saranno sicuramente all’altezza del compito che mister Cipolla gli affiderà".

San Costanzo-Athletico Tavullia. Locali con il desiderio di risalire la corrente (è in zona playout) e ospiti alla ricerca di punti per dare nuova linfa ad una graduatoria che li vede in zona playoff. Match da tripla.

Il programma di domenica (ore 14,30). Avis Montecalvo-Audax Piobbico; Pesaro Calcio-Santa Veneranda; Vadese Calcio-Falco Acqualagna.

Mercato dilettanti. L’Urbino (Eccellenza) ha ingaggiato ieri l’esterno difensivo Tagnani proveniente dal Fossombrone. La Falco Acqualagna ha annunciato l’ingaggio del centrale difensivo classe 2005 Filippo Ugolini svincolatosi dalla Vis Pesaro e dell’attaccante classe 2000 Michelangelo Smacchi giù calciatore nel campionato umbro.

Amedeo Pisciolini