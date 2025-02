Dilettanti. La Cittadella sul Titano. Il Medolla in fuga

Una Victor San Marino in salute (7 punti nelle ultime 3 gare) che insegue a -3 è il secondo test salvezza di fila per la Cittadella, attesa oggi (14,30) sul Titano per dare continuità al successo sul Riccione. Gori non ha Serra, Tesa, Fontana e Aldrovandi, tornano Mora, Sala e Boccaccini, in mediana ci sono in 4 (Mora, Osuji, Mandelli e Marchetti) per due maglie, in porta debutta De Fazio (in foto col ds Fantazzi). Nella Victor ko Gibilterra.

Le altre della 5^ di ritorno: Sasso M.-Ravenna, Imolese-Fiorenzuola, Piacenza-Progresso, Forlì-Tau, Tuttocuoio-Prato, Pistoiese-Lentigione, Riccione-Corticella, Zenith-Sammaurese.

Classifica. Forlì, Tau e Ravenna 48, Pistoiese e Lentigione 40, Imolese 32, Tuttocuoio 30, Prato 26, Cittadella, Sasso M. e Piacenza 25, Zenith e San Marino 22, Progresso e Cittadella 21, Riccione 18, Sammaurese 15, Fiorenzuola 13.

SAN MARINO (4-3-3): Lattisi; Pericolini, Fabbri, Pasa, Miglietta; Toure, Haruna, Arcopinto; Manneh, Sollaku, Passewe. All. Biagioni.

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Boccaccini, Fort, Sabotic; Carretti, Mandelli, Mora, Bertani, Martey; Formato, Guidone. All. Gori Arbitro: Zampieri di Rovigo Eccellenza. Dopo l’anticipo del Terre, oggi il Formigine va sul campo del Nibbiano capolista senza Savino, Marverti, Laruccia, Operaro e Davoli, debutta Iodice. Il Castelfranco a Piacenza col Gotico.

Anticipi. In Prima ’D’ la capolista Medolla batte la Mirandolese 2-0 e sale a +10 sul Maranello, in Seconda ’F’ Levizzano-Spezzanese rinviata, in Terza ’A’ Union 81-Madonna S. 1-6 e in Terza Roveretana-Baracca 3-1.

d.s.