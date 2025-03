Dilettanti: le partite e gli arbitri del weekend. Trodica, caccia al punto che vale la promozione

Nel fine settimana si torna in campo, fischio d’inizio alle 15. Ecco partite, arbitri e classifiche dall’Eccellenza alla Prima categoria. Sono in programma gare molto importanti per i diversi obiettivi, il Trodica ha la possibilità di vincere il campionato di Promozione e salire così in Promozione.

Eccellenza. Le partite dell’11ª giornata di ritorno. Oggi. Fano-Osimana (ore 14.30, a Fermignano): Tavani di Jesi. Domani. Monturano-Chiesanuova: Pigliacampo di Pesaro; Atletico Mariner-Tolentino: Denti di Pesaro; K Sport Montecchio Gallo-Matelica: Malascorta di Jesi; Maceratese-Portuali Dorica: Uncini di Jesi; Montegranaro-Montefano: Tarli di Ascoli; Sangiustese-Urbino: Rotondo di Frattamaggiore; Urbania-Fabriano Cerreto: Alfonsi di San Benedetto.

Classifica. Maceratese, K Sport Montecchio Gallo 55, Chiesanuova 49; Tolentino 46; Urbino 41; Montegranaro, Sangiustese 39; Osimana 38; Urbania 37; Matelica 34; Montefano 33; Fabriano Cerreto 29; Atletico Mariner 19; Monturano, Portuali Dorica 18; Fano (-3) 0.

Promozione. Le gare dell’11ª giornata di ritorno.

Girone A. Oggi: Appignanese-Jesina: Spadoni di Pesaro; Barbara Monserra-Vismara: Recchia di Ascoli; Lunano-Moie Vallesina: Eletto di Macerata; Vigor Castelfidardo-Biagio Nazzaro: Paoletti di Fermo; Villa San Martino-Sassoferrato Genga: Dovesi di Ancona.

Domani. Gabicce Gradara-Marina: Cittadini di Macerata; Tavullia Valfoglia-S. Orso: Ballarò di Pesaro; Pergolese-Fermignanese: Tasso di Macerata.

Classifica. Fermignanese 52; Jesina 51; Marina 46; Vismara 39; Vigor Castelfidardo 38; Villa San Martino, Gabicce Gradara 37; Tavullia Valfoglia 35; Moie Vallesina 34; Lunano, Biagio Nazzaro 32; Pergolese 31; S. Orso 29; Sassoferrato Genga 2; Barbara Monserra 16; Appignanese 11.

Girone B. Oggi: Porto Sant’Elpidio-Atletico Azzurra Colli: Gasparoni di Jesi; Aurora Treia-Corridonia: Monterubbiano di Fermo; Cluentina-Montegiorgio: Crincoli di Ascoli; Elpidiense Cascinare-Monticelli: Domizi di Macerata; Grottammare-Casette Verdini: Cocci di Ascoli; Settempeda-Azzurra Sbt: Diouane di Fermo; Vigor Montecosaro-Sangiorgese: Biagini di Pesaro.

Domani. Trodica-Palmense: Cacchiarelli di San Benedetto.

Classifica. Trodica 61; Palmense 46; Azzurra Colli 45; Porto Sant’Elpidio 43; Casette Verdini 37; Aurora Treia, Settempeda 35; Vigor Montecosaro 34; Azzurra Sbt 32; Monticelli, Corridonia 31; Grottammare 27; Montegiorgio, Elpidiense Cascinare 22; Cluentina 18; Sangiorgese 16.

Prima categoria. Le gare della 9ª giornata di ritorno. Oggi: Borgo Mogliano-Elite Tolentino (ore 14.30): Paoletti di Fermo; Argignano-Belfortese: Possidente di Ancona; Montecassiano-Casette d’Ete: Pelliccetti di Fermo; Passatempese-Montecosaro: Mariani di Ascoli; Portorecanati-San Claudio: Di Maio di San Benedetto; Urbis Salvia-Folgore Castelraimondo: Speciale di Ancona.

Domani. Montemilone Pollenza-Camerino: Crincoli di Ascoli; Potenza Picena-Real Elpidiense: Caporaletti di Macerata.

Classifica. Camerino 45; Borgo Mogliano (-2) 42; Potenza Picena. Belfortese 36; Montemilone Pollenza, Folgore Castelraimondo 34; Montecassiano 33; San Claudio 31; Elite Tolentino, Montecosaro 29; Passatempese, Portorecanati, Argignano 28; Casette d’Ete 22; Real Elpidiense 18; Urbis Salvia (-12) 11.