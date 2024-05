Dilettanti. Le sfide del fine settimana

In archivio i campionati dilettantistici, programma intensissimo già da questo weekend per Titoli Regionali di Categoria ma soprattutto per Play-Off e PlayOut dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Oggi occhi puntati sulla Promozione B dove vanno in scena sfide decisive. Nei play-off l’Atletico Centobuchi di mister Salvatore Fusco riceve la visita del Corridonia, quinta forza del campionato: gli ascolani devono far valere il miglior piazzamento finale contro una squadra che ha saputo sorprendere molti come quella di Fondati, piazzandosi in quinta posizione. Chi passa affronta la vincente dell’altra semifinale tra Vigor Castelfidardo e Trodica, due big del torneo. Sabato completato dal quadro dei titoli regionali in Prima e Seconda Categoria tra le vincitrici dei vari gironi che affrontano in gare da dentro o fuori. Domani occhi puntati sull’Eccellenza con la finalissima play-off Castelfidardo-Urbino che vale il pass per gli spareggi nazionali. Occhio anche in coda con le due sfide play-out. Un Monturano incerottato (ben nove assenti), dopo lo spareggio vinto con il Colli, è di scena in casa della Jesina dove è chiamato a vincere (nei 120 minuti) per mantenere l’Eccellenza. Nell’altra sfida invece il Montegiorgio si gioca la salvezza ricevendo la Sangiustese, squadra partita con ben altre ambizioni, che deve cercare di salvare la stagione strappando un successo al Tamburrini Ecco il quadro completo.

Eccellenza. In campo domani. Finale Play-off: Castelfidardo-Urbino Play-Out: Jesina-Monturano, Montegiorgio-Sangiustese

Promozione B. Play-off: Atletico Centobuchi-Corridonia, Vigor Castelfidardo-Trodica. Play-out: Appignanese-Aurora Treia

Prima Categoria. Semifinali Titolo Regionale: Lunano-Sassoferrato Genga, Azzurra Sbt-Settempeda.

Seconda Categoria. Quarti Finale Titolo Regionale: Muraglia-Tavernelle, Acquasanta-Petritoli, Casette D’Ete-Borgo Mogliano, Ostra Calcio-San Biagio

Roberto Cruciani