Dilettanti. Monturano, Colli e Montegiorgio a caccia di successi

Mancano solo novanta minuti in Eccellenza e Promozione alla fine del campionato mentre in Prima e Seconda categoria sono 180 i minuti che dividono le squadre dal termine della stagione. Eccellenza in campo domani con la Civitanovese chiamata a blindare la promozione in Serie D. Basta un successo contro una Jesina già con la testa ai play-out per festeggiare il ritorno in quarta serie con il Montefano ancora in corsa però e distante due sole lunghezze. In coda è una corsa forsennata per il miglior piazzamento per i play-out e per la salvezza diretta con Monturano, Colli, Sangiustese e Montegiorgio che cercano successi importanti. In campo oggi l’ultima giornata di Promozione con la griglia play-off già quasi definita con Vigor Castelfidardo, Atltico centobuchi, Trodica e Corridonia ormai dentro ma con le posizioni da definire. La bagarre per la salvezza invece è in corso e saranno novanta minuti di rarissima intensità con in coda tre squadre che battaglieranno per evitare l’ultima piazza che vuol dire Prima categoria ovvero Potenza Picena, Aurora Treia e Rapagnano. In Prima categoria invece è duello a distanza tra Azzurra Sbt e Grottammare con i primi che difendono un vantaggio di due punti, per la Promozione.

Eccellenza: Atletico Azzurra Colli-Castelfidardo, Civitanovese-Jesina, Ksport Montecchio-Chiesanuova, Urbino-Osimana, Maceratse-Monturano, Montegiorgio-Tolentino, Montegranaro-Sangiustese, Urbania-Montefano

Promozione B: Appignanese-Potenza Picena, Atletico Cenotbuchi-Matelica, Aurora Treia-Cluentina, Casette Verdini-Elpidiense Cascinare, Corridonia-Porto Sant’Elpidio, Monticelli-Palmense, Sangiorgese-Palmense, Trodica-Vigor Castelfidardo

Prima Categoria. Girone C: Portorecanati-Pinturetta Girone D: Castel di Lama-Comunanza, Centobuchi-Real Montalto, Futura 96-Aqfc Fermo, Grottammare-Cuprense, Offida-Castoranese, Piane MG-Montottone, Piceno United-Azzurra Sbt Real Elpiedense-Real Eagles Virtus Pagliare

Seconda Categoria. Girone E: United Civitanovese-Casette D’Ete Girone G: Invictus-Monte San Pietrangeli, Montefiore-Avis Ripatransone, Petritoli-Vis Faleria, PonzanoGiberto-Grottazzolina, Recreativo Pse-Gmd Grottammare, Tirassegno-Usa Fermo, Mandolesi-Pedaso, Valtesino-Campofilone Girone H: Atletico Porchia-Maltignano, Castignano-Audax Pagliare, Croce Casale-Acquasanta, Forcese-Santa Maria, Jrvs Ascoli, Monteprandone-Vigor Folignano, Olimpia Spinetoli-Venarottese, Piazza Immacolata-Agraria Club.

Roberto Cruciani