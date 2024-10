Dilettanti. Oggi Coppa Marche. Il Peglio sfida. Marotta-Mondolfo

Prima categoria. Oggi Coppa Marche. Peglio- Atletico Mondolfo Marotta (Comunale di Peglio alle ore 15,30, arbitra Riccardo Negusanti di Pesaro); Elite Tolentino-Urbis Salvia (ore 2030); Futura 96- Football Club Real Montalto (ore 2030); Piceno United-Centobuchi (15.30); Sampaolese-Filottranese (19,15) e San Biagio-Real Cameranese (20,30).

Mercato. La Jesina (Promozione girone A) del neo tecnico Omiccioli ha ingaggiato l’ex centrocampista avanzato dell’Urbania Elias Marengo (foto, classe 1996) già calciatore della Civitanovese, Ancona, Fabriano e Biagio Nazzaro. Eccellenza. Il Tolentino in merito alla partita di domenica scorso persa (1-2) contro la Maceratese (prima in classifica), sembra che abbia inviato una Pec alla società avversaria preannunciando il ricorso. Si dice per irregolarità di un tesserato. Oggi si dovrebbe saperne di più. Nella giornata di ieri il Montefano ha esonerato l’allenatore Luca Manisera dopo la sconfitta (0-1) con il Monturano. Altro esonero sulla panchina dell’ Atletico Mariner che ha perso con il Montecchio Gallo (0-5). La società "dopo la riunione di lunedì comunica di aver sollevato Salvatore Fusco dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra". Dopo 7 partite sono già saltate 3 panchine.

am. pi.