Dilettanti. Promozione, nel girone B frenano le prime della classe

Un sabato decisamente ricchissimo di gol ed emozioni quello trascorso ieri, ma anche una domenica che si concentra esclusivamente sulle vicende del campionato di Eccellenza.

Partiamo dalla Promozione B dove frenano le prime della classe. Il Matelica impatta 1-1 in casa del Porto Sant’Elpidio ma la Vigor Castelfidardo perde una grande occasione pareggiando in casa contro un’ottima Elpidiense Cascinare.

Occasione mancata anche per l’Atletico Centobuchi che perde dopo tanto tempo e lo fa in casa dell’Appignanese col punteggio di 2-1.

Pari nella sfida salvezza tra Rapagnano e Potenza Picena mentre la Palmense esce sconfitta in casa del Corridonia e il Trodica accorcia verso la vetta con un altro successo di misura. Cade rovinosamente la Sangiorgese invece, in casa contro il Monticelli, ed ora vede lo spettro dei play-out da vicinissimo. Oggi spazio al campionato di Eccellenza con l’attesa per la sfida di vertice tra Civitanovese e Montegranaro ad infiammare la giornata mentre il Monturano cerca punti salvezza nel match casalingo contro il Castelfidardo on il Colli impegnato in casa del Chiesanuova e il Montegiorgio di scena ad Urbania.

Ecco il quadro completo delle gare.

Eccellenza.

In campo oggi: Monturano-Castelfidardo, Chiesanuova-Atletico Azzurra Colli, Civitanovese-Montegranaro, Jesina-Montefano, Urbino-Sangiustese, Maceratese-Ksport Montecchio, Osimana-Tolentino, Urbania-Montegiorgio

Promozione B.

Trodica-Aurora Treia 1-0, Appignanese-Atletico Centobuchi 2-1, Cluentina-Casette Verdini1-2, Corridonia-Palmense1-0, Porto Sant’Elpidio-Matelica 1-1, Rapagnano-Potenza Picena 0-0, SangiorgeseMonterubbianese-Monticelli 0-1, Vigor Castelfidardo-Elpidiense Cascinare 1-1

Prima Categoria.

Girone C: Caldarola-Pinturetta 0-1. Girone D: Castel di Lama-Grottammare 0-1, Real Elpidiense-Castoranese 2-0, Montottone-Comunanza 0-0, Offida-Futura 96 1-1, Piane Mg-Centobuchi 2-3, Real Eagles Virtus Pagliare-Afc Fermo 0-1, Azzurra Sbt-Cuprense 5-2, Piceno United-Real Montalto 1-1

Seconda Categoria.

Girone E: Casette D’Ete-Real Telusiano 0-0. Girone G: Recreativo Pse-Montefiore 0-1, Usa Fermo-Vis Faleria 2-6, Campofilone-Pedaso 1-4, Gmd Grottammare-Monte San Pietrangeli 2-3, Invictus-Petritoli 0-2, PonzanoGiberto-Mandolesi 2-3, Tirassegno-Avis Ripatransone 2-1, Valtesino-Grottazzolina 0-3. Girone H: Jrvs Ascoli-Santa Maria Truentina 4-2, Monteprandone-Forcese 2-0, Acquaviva-Agraria Club 2-0, Atletico Porchia-Acquasanta 1-1, Croce di Casale-Castignano 2-1, Maltignano-Audax Pagliare 1-3, Olimpia Spinetoli-Piazza Immacolata 1-3, Vigor Folignano-Venarottese 1-0.

Roberto Cruciani