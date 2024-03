Dilettanti, Seconda Categoria. Campogalliano da record. Promozione a un passo

A Campogalliano lo champagne è in fresco da mesi, ma questa può essere la settimana giusta per promozione. I biancazzurri di Simone Barozzi, dominatori di Seconda ’F’, col 5-0 alla Modenese hanno colto la vittoria numero 17 in 20 gare (gli altri sono 3 pari), mantenendo il +13 sul Medolla e il +14 sulla Virtus Mandrio. E già domani, nel turno serale con i recuperi della 7^ di ritorno, può arrivare la matematica: in caso di successo a Santa Croce con la Cabassi, di ko del Medolla in casa col Saliceta e di mancata vittoria del Mandrio (ore 14.30) con la Fortitudo il margine dalla seconda sarebbe di 16 punti, non più recuperabili a 5 dalla fine. Altrimenti festa rinviata al fine settimana: sabato c’è Mirandolese-Campogalliano, domenica Medolla-Carpine e Mandrio-Cabassi.

