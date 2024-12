Dilettanti, sono otto gli anticipi. In campo il Terre e il Formigine. La capolista Cdr si misura a Fiorano

Sabato ricchissimo oggi (ore 15) per i dilettanti con ben 8 anticipi. In Eccellenza il Terre di Castelli riceve un Rolo appena fuori dalla zona playout e cerca un successo che varrebbe una notte al secondo posto: Domizzi (foto) senza Pigozzi, ma torna Gibertini per la panchina. Alle 14,30 il Formigine penultimo (ko Savino e Carrera, in dubbio Operato) viaggia sul campo del Fabbrico che è a +6 e non ha Guerri e Sabattini. In Promozione la capolista Cdr Mutina a +8 su Ganaceto e Sanmichelese si misura a Fiorano contro i biancorossi tornati in zona playout. Le altre gare: in Prima ’D’ Nonantola-Solignano, in terza ’A’ Montefiorino-San Francesco e Castelfranco-Bortolotti (14,30), in Terza ’B’ Gualtierese-V. Possidiese e in Terza B Bologna Hic Sunt Leones-Manzolino.

Serie D. Si avvicina il debutto di domani per Mattia Gori sulla panchina della Cittadella: a San Damaso arriva il Sasso Marconi a +1, col tecnico deve rinunciare agli infortunati Fontana, Mandelli, Mondaini e Osuji, rientrano i due squalificati Formato e Marchetti. Formazione da decifrare sul modulo: è ballottaggio è fra Serra e Tesa, se gioca il primo è 3-4-1-2, se gioca il secondo è 4-3-1-2, nei bolognesi out Tarozzi, in dubbio Cinquegrana. Intanto il Forlì capolista ha liberato a sorpresa bomber Merlonghi, tornato alla Sammaurese ultima. Eccellenza. Dopo i due anticipi di oggi, domani tocca al Castelfranco sempre ultimo a zero che gioca a Scandiano: nei reggiani assenti Staiti (stirato), Bonora, Provenzano e Burani, Castelfranco al completo.

d.s.