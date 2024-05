Dilettanti. Spareggio di Promozione, in palio c’è l’Eccellenza: . Atletico Centobuchi in campo

Sarà un weekend intenso e di spareggi nei campionati dilettantistici. Occhi puntati oggi sullo spareggio play-off di Promozione tra l’Atletico Centobuchi e i Portuali Ancona: chi vince sale in Eccellenza direttamente. Entrambe le formazioni hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi di Promozione e nelle due sfide di play-off disputate hanno fatto valere sia la classifica che il fattore in campo. Per l’Atletico Centobuchi di mister Salvatore Fusco è un appuntamento con la storia anche se salire in Eccellenza non sarebbe assolutamente una novità per Cenotbuchi che ha vissuto, ormai qualche anno addietro, sia l’Eccellenza che la Serie D. Ma quella era un’altra storia e un’altra società, questa ha tutta l’intenzione di scrivere una nuova pagina, partendo proprio da oggi. Occhio ai Portuali Ancona, squadra che solo dieci anni fa era in Terza Categoria e oggi può sognare il grande salto verso il massimo torneo regionale. Una crescita costante e continua per la squadra dorica, di fatto la seconda grande realtà del capoluogo di regione. Si gioca alle 16 al Polisportivo di Civitanova Marche in gara unica: in caso di parità previsti supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi vince sale di categoria, chi perde avrà il primo posto nella graduatoria ripescaggi in attesa di buone notizie dagli spareggi promozione di Eccellenza. Qui bisognerà tifare Castelfidardo impegnato domani nella gara di andata del match di semifinale contro l’UniPomezia, ritorno in terra laziale tra sette giorni. Ma ora attenzione massima sul polisportivo di Civitanova : oggi in palio c’è l’Eccellenza.

Roberto Cruciani