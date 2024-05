Dilettanti. Ufficiale Casagrandi-Castelnuovo. Bonissone rimane a Mirandola

È ufficiale, Marco Casagrandi nuovo tecnico del Castelnuovo: dopo 5 stagioni al Solignano l’allenatore torna a casa, dove troverà uno staff tutto di castelnovesi, il preparatore atletico Davide Cavalieri e il preparatore dei portieri Davide Sassi, mentre il gruppo prima squadra sarà completato dai dirigenti Paolini, Ori e Piccinini, mentre Bertarini per problemi lavorativi dovrà cambiare ruolo, pur restando parte della famiglia biancazzurra. Mister Casagrandi lavorerà al fianco di del dg Fabrizio Casagrandi, del ds Luca Corsini e dell’ex capitano Mattia Guglielmetti che a 33 anni, dopo 13 anni di fila a Castelnuovo, ha appeso le scarpette al chiodo. "Voglio ringraziare Mattia – spiega il presidente Andrea Muratori – che per fortuna avremo con noi con un nuovo incarico. ’Guglie’ è arrivato ancora ventenne da noi da Formigine, è ha trascorso tutta la sua vita calcistica qui. E approfitto anche per ringraziare mister Roberto Consoli per il suo impegno in questi 11 anni con noi, due nel settore giovanile e 9 della prima squadra. Percorso fantastico che rimarrà scritto in modo indelebile nella nostra storia". Intanto in Prima il Valsa cha confermato il ds Roberto Pattarozzi e la Mirandolese ha confermato mister Marc Bonissone.

Giovanili. Fa festa il Terre di Castelli, campione regionale con l’Under 19 Elite dopo il 3-1 in finale a Colorno sul San Lazzaro coi gol di Prandini, Rovatti e Nardi. Niente da fare invece per il Castelfranco nella finale playoff dell’Under 19 regionale ha ceduto 2-0 alla Valtarese.

