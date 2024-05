Dilettanti. United e Borghi, prove di rinnovo. Sarnelli in pole alla Vianese

Umberto Sarnelli è in pole per la panchina della Vianese. Il ds dei reggiani Bimbi ha rotto gli indugi e il tecnico che nelle ultime due stagioni ha guidato il Formigine è il favorito per sostituire Emore Iemmi, protagonista dello storico salto in Eccellenza del club del patron Grassi. In casa United Carpi la priorità è la riconferma di Cristian Borghi in panchina. "Stiamo parlando col mister da un po’ – spiega l’ad Adisorn Namuangrak – e leggo che tutti danno certo il suo addio, ma sono invenzioni, perché insieme stiamo valutando se ci sono le possibilità di proseguire insieme dopo queste ultime stagioni eccellenti". Il Colombaro riparte da mister Stefano Antonelli, dai collaboratori Matteo Botti (preparatore portieri) e Adam Caiola (fisio), prima conferma quella del difensore Marco Evangelisti (2000). In Prima è ufficiale l’addio fra il Maranello e mister Roberto Cantaroni che spiega come "non c’era sinergia sulle ambizioni per la prossima stagione".

Il tecnico ex Cittadella è stato già affiancato da radiomercato alle panchine di Cdr Mutina (dove non arriverà come ds Sasà Greco) e La Pieve, ma solo dalla prossima settimana se ne saprà di più. Lo Spilamberto ha confermato il ds e vice allenatore Samuele Del Carlo, mister Salvatore Giardina, il preparatore atletico Andrea Termanini, i preparatori dei portieri Marco Vecchi e Michele Sabatini e i collaboratori Alfredo Gallina e Manuel Barbieri. In Seconda saluta il Real Maranello l’eterno Marco Casini.

d.s.