Dilettanti. Uno stop per l’Azzurra

Con l’Eccellenza e la Promozione ferme per 14 giorni a causa del Torneo delle Regioni che ha preso il via ieri in Liguria, spazio e copertina doverosa ai campionati di Prima e Seconda categoria. Entrambi i campionati hanno disputato l’ultimo turno prima dello stop di Pasqua, si tornerà infatti in campo il prossimo 7 aprile per il prossimo turno. In Prima D scendono a 5 i punti di vantaggio dell’Azzurra Sbt nei confronti del Grottammare: prima della classe stoppata a Centobuchi e inseguitrice vittoriosa sul Piceno United. In Seconda G brusco stop dell’inseguitrice Grottazzolina, sconfitta 4-2 in casa del Pedaso terza forza del campionato: oggi il Petritoli contro il Tirassegno può allungare il suo vantaggio in classifica.

Prima Categoria. Girone C: Pinturetta-Castelraimondo 1-1 Girone D: Castel di Lama-Piane Mg 3-3, Afc Fermo-Castoranese 0-2, Centobuchi-Azzurra Sbt 2-2, Cuprense-Comunanza 1-1, Real Montalto-Montottone 2-1, Futura 96-Real Eagles Virtus Pagliare 1-1, Grottammare-Piceno United 1-0, Offida-Real Elpidiense 2-0

Seconda Categoria. Girone E: Helvia Recina-Casette D’Ete 0-2 Girone G: Mandolesi-Campofilone 4-0, Vis Faleria-Monte San Pietrangeli 2-0, Avis Ripatransone-Gmd Grottammare 0-0, Invictus-Recreativo Pse 1-0, Montefiore-Usa Fermo 2-2, Pedaso-Grottazzolina 4-2, PonzanoGiberto-Valtesino 1-2, Petritoli-Tirassegno (oggi) Girone H: Agraria-Venarottese 2-1, Audax Pagliare-Acquasanta 1-4, Castignano-Maltignano 2-0, Croce Casale-Atletico Porchia 4-3, Forcerse-Acquaviva 0-0, Olimpia Spinetoli-Monteprandone 3-3, Piazza Immacolata-Jrvs Ascoli 1-1, Santa Maria Truentina-Vigor Folignano 2-3.

Roberto Cruciani