Discepolo fa piangere il Firenze Ovest. L’Asta Taverne conquista la salvezza

ASTA TAVERNE

1

FIRENZE OVEST

0

ASTA (4-2-3-1): Anselmi; Di Renzone, Bianchi, Grassini, Bardotti; Ceccatelli, L. Mazza (G. Mazza); Jrad (45’ st Moterosso), Discepolo, Doka (24’ st Giudarelli); Dieme.

Panchina: Cicali, Seri Gianni, Curcio, Uznanski, Cappelli. Allenatore Bartoli.

FIRENZE OVEST (4-3-1-2): Fiaschi; Rossi, Marghi, Zefi, Ciofi; Bartolozzi, Piazza (41’ st Hanxhari), Lazzeri (28’ st Kane); Nieri (25’ st Ermini); Iaquinandi, Bourezza.

Panchina: Daddi, Noviello, Marzeglia, Tassi, Giannini, Giardini. Allenatore Gardellin.

Arbitro Galligani di Pistoia (Poneti e Laganà).

Rete: 38’ st Discepolo.

Note – Ammoniti: Piazza, Anselmi, Dieme. Angoli 7-3; recupero: 2’ pt e 6’ + 1’ st.

UOPINI – E all’atteso triplice fischio esplode la gioia arancioblù: l’Asta Taverne batte il Firenze Ovest e conquista ai play-out la permanenza in Eccellenza: match winner di giornata Discepolo, che insacca di testa il gol salvezza, quando l’ombra dei supplementari inizia a farsi minacciosa. Sotto il sole di Uopini, davanti a una bella cornice di pubblico, la gara parte a ritmi blandi, la posta in gioco è alta, la palla scotta. Se il Firenze Ovest è il primo ad affacciarsi nell’aria avversaria, a mettere per primo i brividi a Fiaschi è Jrad (13’) anticipato da Ciofi. Passano due minuti e sono gli ospiti ad avere una buona chance: Bourezza cerca la deviazione vincente sulla punizione di Rossi, Anselmi non si lascia imbrogliare. Al 24’ Discepolo è pericoloso dall’angolo, Fiaschi esce a vuoto, Di Renzone non ci arriva. La gara va avanti a folate: al 30’ Anselmi dice no al tiro ravvicinato di Iaquinandi, ma tre minuti dopo vicini a vantaggio vanno i ragazzi Bartoli: Jrad mette al centro, la mezza rovesciata di Dieme è un invito a nozze per Bardotti che non inquadra. Nella ripresa, la prima ghiotta occasione, è per l’Ovest: Bartolozzi ha sui piedi la palla buona, il tiro esce d’un soffio. Dopo il tentativo di Jrad, scippato da Fiaschi in uscita, ecco il gol tanto atteso: lunga la rimessa di Anselmi, Dieme serve Discepolo che regala all’Asta la meritata salvezza.

Angela Gorellini