Disco rosso. L’Appignanese a mani vuote con il Centobuchi

Atletico Centobuchi

2

Appignanese

0

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella (45’st Delli Compagni), Veccia, De Cesaris, Lanzano (10’st Picciola), D’Intino (26’st Zadro), Pietropaolo, Galli, D’Angelo, Cialini (16’st Liberati). All.: Fusco.

APPIGNANESE: Pettinari, Gesuelli (45’st Giampaoli), Zitti (35’st Carboni), Pietrantonelli (20’st Carbonari), Argalia, Fagiani, Tarquini, Lasku, Raponi, Medei (8’st Mannucci), Stura (8’st E. Gagliardini). All.: Giulianelli.

Arbitro: Ferretti di Ascoli.

Reti. 35’st Galli, 48’st Liberati.

Altra giornata storta per l’Appignanese, che resta ultima dopo il ko in casa dell’Atletico Centobuchi. Dopo una prima fase di gioco a favore dell’Atletico Centobuchi, l’Appignanese reclama un rigore, ma l’arbitro lascia correre. Pettinari deve salvare un paio di volte su Cialini. Nella ripresa i locali continuano a spingere, ma l’Appignanese sembra resistere. Al 34’st sull’assist di Liberati, Galli è bravo ad agganciare e ribadire in rete. Il fortino dell’Appignanese crolla e in pieno recupero arriva anche il raddoppio di Liberati.