Divisione 1 maschile. La Gea in emergenza ospita il Poggibonsi tra molte assenze: tre sono squalificati

La Gea Grosseto in piena emergenza riceve alle 18 la visita del Paolo Nesi Poggibonsi. La formazione di Santolamazza, nella quarta giornata del campionato di Divisione regionale 1, cercheranno di ripetere la prestazione vittoriosa dello scorso settembre in Coppa Toscana, che ha garantito il lasciapassare per la Final Four di gennaio 2025. I senesi sono reduci dalla prima vittoria in campo, a spese del Valdelsa Basket (per 63-59), che ha riscattato le precedenti battute d’arresto contro Simus Monteroni e Virtus Certaldo. La Gea Grosseto si presenta a questo appuntamento senza ben quattro giocatori. A Davide Liberati, che sconta la quinta delle sette giornate inflitte nella Final Three dello scorso anno, si sono aggiunte in settimane le inattese e incredibili squalifiche di Dario Romboli e Mirko Mari. A queste tre assenze per squalifica, va aggiunta quella di Giovanni Piccoli per infortunio. Un fulmine a ciel sereno, al quale i biancorossi vogliono rispondere con una prestazione di carattere sul campo, contro un avversario che vorrà continuare la striscia positiva. Torna in panchina invece coach Marco Santolamazza. "E’ innegabilmente un momento di emergenza – dice il coach Marco Santolamazza – ma dobbiamo rispondere con la carica e la grinta che ho visto durante gli allenamenti. Per portare a casa il risultato bisogna darsi una mano per cercare di mettere in piedi una bella partita e cercare di sfruttare il fattore campo".