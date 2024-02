Divisione della posta in palio. Una buona Appignanese prende un punto a Casette Verdini

CASETTE VERDINI

1

APPIGNANESE

1

CASETTE VERDINI: Ripani, Telloni (19’ st Russo E.), Ciurlanti, Kakuli (10’ st Mandolesi), Menchi, Donnari, Tidiane, Russo V, Ulivello, Gentilucci (10’ st Lami), Romanski. All. Lattanzi.

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Ceresani, Tarquini, Fagiani, Argalia, Carboni, Gagliardini, Pistelli, Medei, Raponi (30’ st Pierantonelli). All. Cantatore.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Reti 8’ Tarquini, 23’ Ulivello.

Parte subito forte l’Appignanese che all’8’ sblocca il risultato con l’ex Tarquini, il giocatore firma un gran gol con un tiro di sinistro da fuori area che si insacca nel set alla sinistra di Ripani. Il Casette Verdini non ci sta e al 23’ Ulivello pareggia i conti, da segnalare la caparbietà di Ciurlanti, che recupera il pallone al limite dell’area e lo serve al compagno che segna da due passi. L’Appignanese spinge ed è pericolosissima colpendo prima un palo e poi una traversa sempre sugli sviluppi di un angolo. Al 40’ Ripani è ancora protagonista togliendo la gioia del gol a Raponi, autore di un insidioso colpo di testa.

Secondo tempo più equilibrato, ma l’Appignanese si avvicina al vantaggio con un’altra conclusione da fuori di Nicola Gagliardini. Il Casette Verdini cerca di cambiare l’inerzia della partita, ma la squadra di Lattanzi non riesce a rendersi pericolosa e Pettinari non è chiamato in causa.