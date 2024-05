Dogatese e Codigorese. Derby per andare in Prima La semifinale tra Dogatese e Codigorese determinerà chi sfiderà la vincente di un'altra provincia per salire in Prima Categoria. La Codigorese, reduce da una vittoria per 5-1, punta alla promozione. Entrata gratuita per gli abbonati allo stadio "Danilo Fogli". La Dogatese deve vincere per raggiungere l'obiettivo.