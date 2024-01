Domani al Buitoni arriva la squadra di Fossati col tecnico biturgense Bonura che però perde Mariucci ed Essoussi. Torna Ferri Marini nel Sansepolcro anti-Livorno

SANSEPOLCRO

Rientra Daniele Ferri Marini, assente ad Altopascio a causa dell’influenza, per dare peso ed esperienza al reparto avanzato del Sansepolcro che prosegue il ciclo di ferro del campionato con il match di domani al Buitoni, quando arriverà l’altra nobile decaduta del girone E di serie D: il Livorno del neo-allenatore Fabio Fossati, che da un paio di partite ha preso il posto in panchina del dimissionario Giancarlo Favarin. Questa la buona notizia in casa bianconera, controbilanciata dalla squalifica di Bernardo Mariucci e dall’infortunio di Adnane Essoussi, che ha problemi alla caviglia legati alla partita di domenica scorsa. Un periodo non certo fortunato per l’attacco: ne sa qualcosa mister Bonura, che si ritrova con le pedine praticamente contate e con un vuoto ulteriore dal colmare sull’out di destra, perché l’assenza di Mariucci si somma a quelle di Della Spoletina e Del Siena (che sconteranno il secondo dei tre turni di stop forzato) e quindi occorre inserire una pedina nel trio arretrato, che potrebbe essere Mezzasoma, con un altro giocatore da piazzare a sua volta fra i cinque di centrocampo.

Il pareggio senza reti di Altopascio, frutto di 90 minuti nei quali la squadra ha corso zero rischi o quasi, è stato la dimostrazione di un Sansepolcro ora più quadrato per affrontare le avversarie (anche le più organizzate) del raggruppamento; la striscia di risultati positivi è salita a sei partite, anche se la sola vittoria e i cinque pareggi rimangono piccoli "mattoni" sui quali costruire la salvezza. C’è bisogno di qualche successo da tre punti per il vero cambio di passo, anche se non è facile in un momento nel quale il calendario assegna ai biturgensi le antagoniste dell’alta classifica. Adesso è il turno del Livorno, contro il quale il Sansepolcro incrocerà per la prima volta i destini calcistici; è un altro test di verifica sulla consistenza di una compagine che ha iniziato la seconda parte della stagione con tre 0-0 consecutivi: non negativi, se presi singolarmente, anche se occorre fare di più.

Claudio Roselli