Domani al mirabello. La finale Under 15 dedicata alla memoria di Celso Menozzi

Una gara di baby per ricordare chi ha speso gran parte della propria vita per i giovani. Domani (ore 11) al Mirabello la finale Under 15 regionale fra Juventus Club Parma e Imolese verrà intitolata 1° Memorial Celso Menozzi, in onore dello storico dirigente reggiano scomparso a novembre. Un tributo per ricordare una figura storica in prima linea sin dai tempi della Pieve Landi e successivamente uno degli artefici della fusione col Cella da cui nacque appunto il Pievecella all’ombra dei campanili delle frazioni cittadini. Celso ha poi ricoperto il ruolo di consigliere regionale per la nostra provincia, quindi di vice-presidente regionale con delega all’attività giovanile, rimanendo un punto di riferimento per numerose società anche fuori provincia cui non negava mai un consiglio. Un personaggio che alle partite di Champions preferiva magari una sfida a livello dilettantistico, meglio se in ambito giovanile come in uno dei diversi tornei di prestigio della nostra provincia alle cui inaugurazioni non voleva mai mancare. "Mio padre è stato un grande educatore e un esempio, non solo per me, ma per tutti i ragazzi con cui ha avuto a che fare – ricorda il figlio Andrea, ex difensore a livello dilettantistico – lo consideravano un secondo padre. Cercherò di portare avanti questo aspetto, l’eredità più preziosa che conserverò come figlio e come tecnico". Oltre ad Andrea, saranno presenti la moglie Silvia, la nuora Barbara e i nipoti Matteo e Margherita in un abbraccio che Reggio dedica a un grande sportivo.