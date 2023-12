Domani arriva il S. Donato Tavarnelle. Grifone, bisogna allungare la serie

Il Grosseto, oltre ai tre punti fondamentali è alla ricerca del record di imbattibilità. Fino ad oggi, infatti, quando mancano tre giornate al termine del girone d’andata, i biancorossi di mister Bonuccelli hanno collezionato sette vittorie e sette pareggi. E domani, nella quindicesima giornata del girone d’andata contro i gialloblu del San Donato Tavarnelle al Grifone si presenta l’oppoortunità di allungare la serie positiva cercando di mantenere, e se è possibile migliorare, le distanze dalla capolista Pianese. E per il bomber Edoardo Marzierli (nella foto), che ieri ha compiuto 30 anni (auguri) potrebbe essere l’occasione di migliorare la propria posizione nella classifica dei cannonieri del girone. Nessuna novità sul fronte del calcio-mercato (anche se fra i tifosi corre il nome dell’attaccante Vanni già ex biancorosso) perché come ha affermarto il direttore generale Filippo Vetrini "servono soltanto giocatori giusti". Arbitro del match è stato designato Vincenzo D’Ambrosio Giordano della sezione di Collegno, assistenti Luca Perlamagna di Carrara e Lorenzo Gatto di Collegno. Il botteghino dello stadio "Zecchini" sarà aperto alle 12. Domani torna l’iniziativa "Il Grifone è di tutti" che consiste nell’assegnazione di novanta biglietti gratuiti in Curva Nord: questa volta o destinatari sono sttai gli alunni della scuola primaria "Enrico Toti" di via Monte Bianco.