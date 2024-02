Domani la Rata in campo: "Decisivi i calci piazzati"

"È una partita in cui abbiamo solo da perdere". Ferdinando D’Ercole, attaccante esterno della Maceratese, parla dell’anticipo di domani alle 15 in casa dell’Azzurra Colli. "Dovremo dare il massimo – aggiunge – cercando di sbloccare a tutti i costi la partita". Il giocatore accenna anche alle brutte condizioni del terreno di gioco. "Ecco perché ritengo che saranno determinanti i calci piazzati. Il campo non aiuta a giocare palla a terra come noi preferiamo, con tale premesse i calci d’angolo o le punizioni sono armi che possono rivelarsi fondamentali". La settimana sta scivolando via nel migliore dei modi, del resto i biancorossi sono reduci da due vittorie di fila. "Siamo concentrati e lavoriamo bene, siamo tutti sul pezzo". Non sarà di certo una partita semplice. "Dovremo mettere sul piatto ancora più determinazione e arrivare primi sulle seconde palle". È una stagione in cui D’Ercole deve fronteggiare tanta concorrenza. "La Maceratese ha una rosa in cui tutti possono giocare da titolari, ogni settimana ci mettiamo in gioco senza staccare la spina". Ma c’è una differenza tra D’Ercole visto nella passata stagione e l’attuale. "Sono al di sotto e mi sto impegnando per tornare quello della passata stagione".