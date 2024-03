Domenica bollente. Alcione, primo match-ball

Gli appassionati della serie D sono pronti a gustarsi una domenica ricca di sfide tutte da seguire. Riservato un occhio di riguardo al big-match al vertice del girone A tra l’Alcione capolista e l’inseguitrice Chisola, che, in caso di vittoria, proietterebbe i milanesi a +6, guardando il programma sono comunque diverse le partite che si preannunciano di particolare importanza. In questo senso, partendo in ordine alfabetico dal girone A, il Città di Varese, terzo, seguirà con un particolare attenzione la sfida in casa degli oranges, chiedendo via libera al Ligorna per consolidare le sue speranze, mentre la pericolante Vogherese dovrà cercare di raccogliere punti preziosi sul terreno della Lavagnese.

Il raggruppamento che è ancora alla ricerca della sua regina è il B e, a tal proposito, merita il titolo di partita del giorno la trasferta della Varesina sulle sponde del Garda per far visita ad un Desenzano che vuole assolutamente raggiungere i play off. I rossoblù dopo aver visto svanire la finale di Coppa Italia di serie D a causa di un rigore che ha dato la vittoria al Follonica Gavorrano, vogliono rituffarsi sul Campionato e guardano al derby veneto tra Caldiero e Clivense sperando in un pareggio che offrirebbe alla compagine di Venegono Superiore, che il 3 aprile dovrà recuperare la gara con la Pro Palazzolo, di guardare con motivata fiducia alla vetta. Un obiettivo che interessa da vicino pure il blasonato Piacenza, che oggi vuol far proseguire la sua rincorsa a Crema. Per il resto la trentunesima giornata del girone B pone in vetrina il derby bergamasco tra Caravaggio e Villa Valle e la delicata sfida tra una Tritium che non vuole smettere di sperare nella salvezza ed una Virtus Ciserano, che, dal canto suo, non può correre il rischio di scivolare nella zona calda della classifica. Derby lombardo della paura tra Legnano e Ponte S. Pietro, mentre il Palazzolo è chiamato a consolidare la sua posizione in zona play off facendo bottino pieno con la Castellanzese.

Nel girone C, caratterizzato dalla fuga verso la serie C dell’Union Clodiense, l’attenzione delle due bresciane, Atletico Castegnato e Breno, è sempre rivolta verso la salvezza. Per i franciacortini l’odierna sfida diretta in casa della Luparense ha il sapore di una finale, che può offrire il sorpasso alla compagine di mister Guerra. Un obiettivi che, invece, rimane piuttosto lontano per il Breno che, però, può rimanere in corsa vincendo un altro duello diretto come quello in casa dell’Adriese, altra sfida che non ammette vie d’uscita. Turno importante, infine, anche per la voglia di mettersi al sicuro delle lombarde del girone D, visto che Fanfulla, Sangiuliano e S. Angelo, impegnate rispettivamente in casa di Forlì, Borgo S. Donino e Progresso, devono raccogliere i punti necessari per mettersi al sicuro dalle insidie della zona calda della classifica.