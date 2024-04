Domenica di follia. Papà insulta calciatore e scoppia il finimondo. In campo arriva la polizia

Qualche parola di troppo sugli spalti di un papà-tifoso nei confronti di un giocatore della squadra ospite, il calciatore stesso (B. per i compagni di squadra) che reagisce con un gestaccio rivolto all’adulto, quest’ultimo che corre verso la recinzione e offende volgarmente il ragazzo ("Figlio di...") il quale furibondo (ha perso la mamma da poco) esce dal campo per “farsi giustizia“ cercando il contatto fisico con quel genitore focoso. E poi il caos, fra urla, insulti, un accenno di rissa. Con l’intervento delle forze dell’ordine chiamate dal giovanissimo direttore di gara che nel frattempo aveva sospeso il match.

E’ la cronaca di una mattinata di ordinaria follia nella periferia milanese, come troppe ce ne sono state anche in questa stagione sportiva sui campi dilettantistici, non quella di una partita di fine campionato fra due squadre di medio-bassa classifica del torneo Allievi regionale under 18 (classe 2006). La partita è A.S.D. Niguarda-Nuova Usmate (rispettivamente undicesima e decima forza del campionato a due giornate dal termine): all’andata era finita 5-1 per i brianzoli, ieri i milanesi si erano presi la “rivincita“ ed erano avanti 4-1 dopo un quarto d’ora della ripresa, fin quando è successo il fattaccio.

Il padre di un giocatore della squadra di casa usa parole poco eleganti nei confronti di un calciatore della Nuova Usmate il quale replica, stando alle testimonianze dei presenti, con un gestaccio. Sembra finire qui, visto che in campo non c’è partita e in tribuna nessuno vuol dare peso al diverbio. E invece la reazione prima del genitore (con pesantissime offese al ragazzo) e poi del giocatore della Nuova Usmate (che esce dal campo avvicinandosi all’adulto con intenzioni non proprio amichevoli) fanno scoppiare il finimondo. Anche perché dal rettangolo verde, per difendere il padre, arriva anche un giocatore del Niguarda, che però viene fermato dai suoi stessi dirigenti intervenuti opportunamente. L’arbitro osserva e tira fuori i cartellini rossi per i due calciatori che sembrano aver perso la testa, ma la furia cieca dei protagonisti è irrefrenabile. Soprattutto quella del giocatore dell’Usmate che a stento viene trattenuto, perché quell’offesa alla mamma scomparsa da poco proprio non gli va giù.

Urla, minacce, e non solo. Raccontano i presenti che il calciatore ospite prende anche una spranga ma per fortuna prima che possa colpire viene trattenuto dai suoi stessi compagni. Nel frattempo i giocatori del Niguarda si rifugiano negli spogliatoi mentre fuori c’è ancora tensione. Qualcuno si calma, anche grazie al tempestivo intervento dei dirigenti delle due società e di altri spettatori adulti presenti, ma a quel punto l’arbitro stesso, nell’impossibilità di proseguire il match, prima fischia la fine anticipata e poi chiama la polizia che arriva quando per fortuna gli animi si sono calmati. Anche perchè nel frattempo il genitore che aveva acceso la “miccia“ era stato allontanato dal centro sportivo, soprattutto per volontà di tutti gli altri papà e le mamme presenti. "Non se ne può più di questo, non deve più mettere piede qui", il commento in coro dei familiari dei calciatori prima di tornare a casa. Nella speranza di dimenticare in fretta l’ennesima, bruttissima domenica sui campi dilettantistici lombardi. La parola passa al giudice sportivo: per i due calciatori si prospetta un lungo stop (il ragazzo della Nuova Usmate era già reduce da una squalifica pesante), ma anche il papà-ultras molto probabilmente resterà un po’ di tempo lontano dai campi di gioco. Per riflettere e magari pentirsi del pessimo esempio dato.