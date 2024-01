Domenica è in programma la sfida numero 77 tra le storiche antagoniste. Montevarchi, la carica di Calori: "Nel derby serve la partita perfetta»

MONTEVARCHI

Il derby del Valdarno toccherà quota 104 in assoluto e domenica al Virgilio Fedini si giocherà in campionato per la settantasettesima volta. Come annota lo storico della sfida Leonardo De Nicola, il bilancio nello stesso torneo vede avanti il Montevarchi con 24 vittorie contro le 23 della Sangiovannese, mentre in 30 circostante la "madre di tutte le partite" nell’immaginario dei tifosi delle due sponde è terminata in parità. Inevitabilmente dell’appuntamento più atteso della stagione si è cominciato a parlare, anche in casa dell’Aquila, già al triplice fischio del match con il Follonica Gavorrano, finito 1-1 non senza recriminazioni tra i padroni di casa per un risultato che non premia a dovere la loro prestazione. Si guarda avanti, ad ogni modo, e Simone Calori, uno dei tanti ex della gara, prima calciatore e poi allenatore del team del Marzocco definisce l’evento sportivo un premio per i calciatori in campo.

"Ha un sapore particolare – afferma l’allenatore – e personalmente sono sempre contento di poter disputare una partita così affascinante. Tanto più in questo campionato e tra due città capaci come poche altre di creare attesa, colore e passione. Sul piano tecnico – aggiunge – siamo consapevoli di dover affrontare un esame impegnativo ma credo che sia stato più duro scendere in campo domenica scorsa, senza pubblico sugli spalti. A San Giovanni, invece, sappiamo di poter contare sul sostegno dei nostri sportivi. Allora ho detto ai ragazzi di apprestarsi a vivere l’incontro con gli azzurri come un regalo e un’opportunità preziosa".

L’unico rammarico secondo il tecnico dei montevarchini è legato alle esigenze impellenti di classifica di tutte e due le squadre: "Nessuno potrà distrarsi – conclude Calori – e commettere un passo falso". Sul duello con la storica rivale si concentra anche il presidente Angelo Livi: "Cercheremo di farci trovare pronti al massimo livello, perché è chiaro che faremo visita ad un avversario importante". Prevista una mobilitazione massiccia dei supporter rossoblù, mentre sul campo mancherà di sicuro lo stopper Francalanci. Era diffidato e l’ammonizione ricevuta gli costerà un turno di squalifica.

Giustino Bonci