Domenica esame Jesina per il Montefano. Gigli: "Dobbiamo dare un seguito a quanto fatto"

"A Jesi ci attende una gara difficile, una partita in cui dobbiamo dare un seguito a quanto finora fatto". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, è consapevole dell’importanza della posta in palio nella seconda trasferta di fila dopo quella vittoriosa a Tolentino. "Troveremo un avversario – aggiunge – reduce da un momento delicato, con la contestazione dei tifosi dopo la sconfitta di domenica. I leoncelli saranno determinati a disputare una gara tosta per non farsi risucchiare dalle zone calde della classifica, ma anche noi saremo motivati per dare seguito a quanto fatto". La squadra si sta preparando con molta attenzione ben consapevole del momento delicato della stagione. "A Jesi – raccomanda Gigli – si dovrà usare la testa su un campo difficile e contro una squadra di valore che darà tutto. Dovremo farci trovare pronti sin dal fischio d’avvio". Per questa partita l’allenatore Mariani non potrà contare sull’infortunato Latini. "Le prossime gare sono Jesina e Osimana in trasferta inframezzati dal match interno con il Chiesanuova: mano a mano che si va avanti le partite diminuiscono i punti hanno un peso sempre più elevato".