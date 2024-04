Domenica il big match. Prevendita al via: biglietti acquistabili fino alle 19 di sabato

Sale la febbre da derby. Il Forlì vuole lasciarsi alle spalle le pesanti sconfitte con Corticella e Lentigione e chiama a raccolta i propri tifosi in vista dell’attesissima trasferta di Ravenna, domenica (ore 15) allo stadio ‘Bruno Benelli’. Da ieri, intanto, è attiva la prevendita, che terminerà sabato alle 19.

I residenti nella provincia di Forlì-Cesena, infatti, non potranno recarsi ai botteghini il giorno della partita, bensì dovranno reperire i tagliandi, esclusivamente per il settore ospiti-curva sud, presso i punti vendita accreditati del circuito Vivaticket: edicola Bartolucci (via Seganti 3/A), Punto Snai Forlì (viale Roma 147), Tabaccheria Framar-Punto Snai (via Gramsci 98), Punto Snai Bertini (via Bertini 94), La Caffetteria (via Ravegnana 146/A), Tabaccheria Casadei (via Saffi 56, Forlimpopoli), Tickettando (via Calvino 77, Forlimpopoli). Il prezzo del biglietto è di 10 euro (8 per donne e Over 65; 1 per gli under 14, se accompagnati da un adulto). m. lo.