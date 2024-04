Domenica l’epilogo. L’Asta Taverne è l’unica senese ancora in lotta

Domenica, nei 90 minuti che rimangono della stagione regolare, si decideranno gli ultimi verdetti del girone B. Se il Siena e il Pontassieve da settimane hanno protocollato, rispettivamente, la promozione e la retrocessione dirette, sono ancora da definirsi le griglie play off e play out. Per la conquista del secondo posto ci sono ancora in ballo Scandicci (che domenica osserverà il turno di riposo) e Terranuova Traiana, appaiate a 62 punti e il Signa, che ha raggiunto quota 60. Chiudere con la medaglia d’argento al collo significherebbe saltare il primo turno dei play off, visto che la Colligiana, che chiuderà, comunque vada domenica, in quinta posizione, è dietro di 16 punti. Se il Mazzola (42 punti, settimo posto) e la Sinalunghese, ora matematicamente salva a quota 36, non hanno traguardi da inseguire, l’Asta già certa dei play out dopo la sconfitta con la Rondinella Marzocco, dovrà fare più punti possibile proprio con la Colligiana per chiudere la stagione regolare il più in alto possibile e poter così sfruttare, agli spareggi salvezza, il fattore campo, con a favore due risultati su tre.